La Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando publica una guía bilingüe para el votante antes de las elecciones. La guía se encuentra en línea en HispanicVoteCFL.como VotoHispanoCFL.com. Available in English. Los votantes que están participando por primera vez pueden usar la guía en línea para aprender sobre cómo funcionan los diferentes partidos políticos y las elecciones, y para conseguir ayuda al registrarse para votar. La presidenta de la Cámara de Comercio Hispana, Gaby Ortigoni, dice que esta información es clave para la participación de los votantes. "A veces el votante hispano no participa no porque no esté interesado, sino porque no conoce el proceso. Y cuando venimos aquí no sólo tenemos que aprender una nueva cultura, un nuevo idioma, sino que además tenemos que aprender un nuevo proceso electoral." Una sección especial describe a todos los candidatos de la boleta electoral de los condados de Orange, Osceola y Seminole, desde el Congreso hasta las carreras locales. Ortigoni dice que la pandemia y el colapso mundial han movilizado a la comunidad a registrarse para votar como nunca lo habían hecho antes. “La gente está más interesada, más que nunca, tienen interés en el proceso. Ellos ven de primera mano lo importante que es entender quién ejerce cargos políticos y que es importante elegir a las personas que sentimos, o pensamos que serán las que nos representarán mejor a cada uno de nosotros ”. Ortigoni dice que más de 2 millones de latinos están registrados para votar en Florida y podrían influenciar elecciones importantes a lo largo del corredor I-4. La guía está disponible tanto en inglés como en español.

Translation by Cristina Seyler in partnership with America Amplified. If you have any questions or concerns about the translation, please email Jennifer@americaamplified.org. Traducido por Cristina Seyler en colaboración con America Amplified. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la traducción, favor de comunicarse por correo electrónico con Jennifer@americaamplified.org. America Amplified is a community engagement journalism initiative funded by the Corporation for Public Broadcasting involving public media stations across the country.