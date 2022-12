Aquí Es Donde Se Puede Hacer la Prueba para Coronavirus en la Florida Central

Aquí tiene una lista de los sitios donde hacen las pruebas de Coronavirus en la Florida Central mientras empieza la primera fase de las aperturas.

Available in English.



Orange County

Orange County Convention Center: Hay 750 pruebas disponibles diariamente. El sitio está abierto entre las 9 - 5 lunes a viernes y los fines de semana. Los criterios incluyen síntomas respiratorios, el contacto con un/a paciente con COVID-19 o una condición preexistente. Los proveedores de servicios médicos y de emergencia no necesitan tener síntomas para hacerse la prueba.

University of Central Florida: Hay 250 pruebas disponibles diariamente. El sitio está abierto entre las 9 - 5 lunes a viernes o mientras los suministros alcancen. Los criterios incluyen síntomas respiratorios y una receta escrita de un/a proveedor/a de servicios médicos para la prueba.

The Mall at Millennia: El sitio está abierto entre las 9 - 2 lunes a viernes y los fines de semana o mientras los suministros alcancen. Los criterios incluyen síntomas respiratorios, el contacto con un/a paciente con COVID-19 y con cita previa.

South Orange Youth Sports Complex: 11800 S Orange Ave, Orlando - pruebas disponibles entre las 9 - 4 lunes a viernes con cita previa. Programar una prueba en línea. No hay que tener síntomas.

Ventura Elementary School: Hay 200 pruebas disponibles diariamente. El sitio está abierto entre las 9 - 4 lunes a viernes y los fines de semana o mientras los suministros alcancen. Hay que tener dieciocho años o más y con cita previa. No hay que tener síntomas.

UCF Lake Nona Cancer Center: Hay pruebas disponibles por cita previa- llame a Aventus Health al 407-986-0133 para información más detallada.

Walmart sitio de ventanilla de autoservicio: Abierto del 4 de mayo, lunes a sábado, de las 7 a.m. - 1 p.m. en el estacionamiento de Walmart, 5991 Goldenrod Road, Orlando. Hay pruebas disponibles para todos los proveedores de servicios médicos y de emergencia y para cualquier persona que muestra síntomas de COVID-19. Sólo con cita previa- programe en línea con Quest Diagnostics.

Community Health Centers, Apopka: Pruebas disponibles por ventanilla de autoservicio con cita previa en Estacionamiento, 210 E 7th St., Apopka, FL 32703. Se hacen las pruebas los martes y miércoles de las 9 a.m. - 4 p.m. para pacientes con síntomas de COVID-19. Llame al 407-905-8827 para hacer una cita.



Osceola County

Pruebas disponibles en los siguientes locales:

1.) AdventHealth Celebration, 400 Celebration Place, Celebration, FL 34747

2.) AdventHealth Centra Care, 4660 13th Street St., Cloud, FL 34769

3.) AdventHealth Centra Care, 4320 West Vine Street, Kissimmee, FL 34746

4.) AdventHealth Centra Care, 3759 Pleasant Hill Road, Kissimmee, FL 34746

5.) AdventHealth Centra Care, 3293 Greenwald Way, Kissimmee, FL 34741

6.) AdventHealth Centra Care, 8201 W, US 192, Kissimmee, FL 34747

7.) AdventHealth Kissimmee, 2450 N Orange Blossom Trail, Kissimmee, FL 34744

8.) FDOH – Osceola County, 1875 Fortune Rd., Kissimmee, FL 34844

9.) Orlando Health Osceola – Freestanding Emergency Department, 1001 E Osceola Parkway, Kissimmee, FL 34744

10.) Osceola Regional Medical Center, 700 W Oak Street, Kissimmee, FL 34741

11.) Poinciana Medical Center, 325 Cypress Pkwy., Kissimmee, FL 34759

12.) St. Cloud Regional Medical Center, 2906 17th Street, St. Cloud, FL 34769

13.) Osceola Heritage Park, 1875 Silver Spur Ln, Kissimmee, FL 34744



Seminole County

Altamonte Mall: Hay 250 pruebas disponibles diariamente. El sitio está abierto los lunes a sábado de las 9-5 o mientras alcancen los suministros. Los criterios incluyen síntomas respiratorios o el contacto con un/a paciente con COVID-19. Los proveedores de servicios médicos y de emergencia no necesitan tener síntomas para hacerse la prueba.



Volusia County

Daytona International Speedway: El sitio está abierto de lunes a viernes de las 9-12 o mientras alcancen los suministros. Los criterios incluyen síntomas respiratorios o el contacto con un/a paciente con COVID-19. Se recomienda cita previa.

Family Health Source Deland: Hay tres sitios disponibles para hacerse la prueba abiertos de las 8 a.m. - 5 p.m. lunes a viernes.





Daytona Beach Racing & Card Club, 960 S. Williamson Blvd., Daytona Beach (ventanilla de autoservicio)

1205 S Woodland Blvd., DeLand (no se necesita cita previa)

Deltona Plaza, 1200 Deltona Blvd., Deltona (ventanilla de autoservicio)

Halifax Health: los tres localed de Halifax Health, incluso Halifax Health Urgent Care en Ormond Beach

Jena Medical Group en Orange City: Se ofrece una prueba rápida por puyar el dedo para verificar si hay anticuerpos que indican si alguien tiene o ha contraído el virus. Llame al 386-774-1881 para programar una cita. Se aceptan los principales seguros médicos, $51 para los que no tienen seguro médico.



Brevard County

Omni Healthcare-Melbourne: El local está abierto de las 8-6 lunes a viernes y los fines de semana. Los criterios incluyen a las personas mayores de sesenta años, los que tienen síntomas respiratorios, o los mayores de 45 años con una condición preexistente. Los proveedores de servicios médicos y de emergencia y los empleados de Winn Dixie no necesitan tener síntomas para hacerse la prueba. Se requiere una cita previa.

Omni Healthcare-Merritt Island: Llame antes para programar una cita al (321) 802-5515.

Parrish Health and Fitness Center: Llame antes para programar una cita al (321) 268-6139.

Translation by Leigh Rysko in partnership withAmerica Amplified. If you have any questions or concerns about the translation, please email Jennifer@americaamplified.org.

Traducido por Leigh Rysko en colaboración conAmerica Amplified. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la traducción, favor de comunicarse por correo electrónico con Jennifer@americaamplified.org.